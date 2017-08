1 million sørsudanske flyktningar i Uganda

Ugandiske styresmakter seier at straumen av nye flyktningar som rømmer frå borgarkrigen i heimlandet, har nådd eit omfang som berre kan handterast gjennom meir humanitær støtte frå det internasjonale samfunnet.

FNs høgkommissær for flyktningar opplyser at rundt 1.800 sudanske borgarar dagleg er komne til Uganda i dei siste 12 månadane.

I tillegg til 1 million i Uganda har til saman 1 million sørsudanarar søkt tilflukt i Sudan, Etiopia, Kenya, Kongo og Den sentralafrikanske republikk.

Straumen av flyktningar tok seg kraftig opp etter nye blodige kampar i den sørsudanske hovudstaden Juba i juli 2016.

Eit givarlandsmøte som Uganda heldt i juni i år, skaffa berre ein brøkdel av dei 2 milliardar dollarane som ugandiske styresmakter har sagt er nødvendig for å gi flyktningane husvære og ettersyn.

FNs høgkommissær for flyktningar seier at 674 millionar dollar er nødvendig for å støtte dei sørsudanske flyktningane ut dette året, men at berre ein femdel av beløpet er komme inn.

(©NPK)