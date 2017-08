Trump legg ned næringslivsråd etter masseflukt

Trump kom med kunngjeringa på Twitter onsdag etter at den svenske næringslivstoppen Inge Thulin varsla at han trekkjer seg frå den eine rådgivingsgruppa i protest mot Trumps utsegner om hendingane i Charlottesville sist helg.

Thulin er administrerande direktør for 3M, som er mest kjent for postit-lappar, teiprullar og andre kontorrekvisittar.

Han er den sjuande næringslivstoppen som trekkjer seg frå gruppa som skal gi råd til Trump i næringslivsspørsmål.

Tidlegare har tunge namn som Kenneth Frazier, toppsjef for legemiddelprodusenten Merck, og Brian Krzanich, administrerande direktør for IT-giganten Intel, trekt seg i kjølvatnet av Trumps utsegner.

Thulin seier i ei fråsegn at mangfald og inkludering er viktige verdiar, både for han personleg og for 3Ms visjon.

– Dei siste månadene har gitt meg høve til å reflektere over engasjementet mitt for desse verdiane, seier Thulin.

