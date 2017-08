Høgrenasjonalist får likevel ikkje tale på Florida-universitet

Etter først å ha gitt Spencer lov til å tale på eit arrangement i september, har leiinga ved University of Florida no ombestemt seg.

I ei kunngjering onsdag seier leiaren for universitetet, W. Kent Fuchs, at Spencer likevel ikkje får halde tale ved universitetet.

– Det planlagte arrangementet kan setje studentane i fare etter hendingane i Charlottesville, seier Fuchs.

Spencer og fleire av dei næraste tilhengarane hans hadde planlagt å halde eit stort møte på universitetet for å tale om «at kvite liv betyr noko».

Spencers gruppe seier dei vil gå rettens veg for å få halde møtet på universitetet i Florida. Spencer har òg sagt at han ønskjer eit tilsvarande møte på eit universitet i Texas ein gong i haust.

Ekstreme høgre-grupper i USA mobiliserer no etter uroa i Charlottesville sist helg, og dei har fått enda meir vatn på mølla etter det president Donald Trump sa tysdag kveld om at venstresida har like mykje skuld som ytre høgre for at demonstrasjonane i Charlottesville utarta og vart så valdelege.

