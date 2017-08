Duterte hyllar drap og ber filippinsk politi drepe fleire

– Viss vi kunne drepe 32 til kvar einaste dag, så kan vi kanskje minske det som tyngjer dette landet, sa Duterte i ein tale onsdag.

Alle som vart drepne i Bulacan-provinsen nord for Manila natt til tysdag, var ifølgje politiet narkotikaforbrytarar. Det er det høgste talet på drepne på ein og same dag sidan Duterte lanserte krigen mot narkotika for eitt år sidan.

109 personar vart same dagen arresterte i samband med dei 67 politiraida.

Ifølgje politisjefen i Bulacan, Romeo Caramat, er målet med raida å komme så overraskande og vere så overveldande at narkohandlarar og narkomane tenkjer seg om to gonger før dei held fram med å bryte lova.

– Sjølvforsvar

– Vi veit at vi ikkje har gjort noko gale, sa Caramat på ein pressekonferanse i Manila onsdag.

Han hevda at politiet handla i sjølvforsvar og peika på at dei har tatt beslag i både pistolar og granatar og dessutan 200 gram metamfetamin og 786 gram marihuana.

Ingen politifolk vart såra eller drepne, og på spørsmål om korleis dette kan ha seg når det er snakk om sjølvforsvar, svarte politisjefen:

– Ikkje spør meg om å forklare!

Brei støtte

Det siste året har fleire tusen stoffmisbrukarar og langarar vorte drepne på Filippinane. Dei offisielle tala viser at 3.450 personar er drepne i politiraid, 2.000 er drepne i samband med narkorelaterte brotsverk, mens tusenvis av andre er drepne under uavklarte omstende.

Trass i skarp kritikk frå omverda og menneskerettsorganisasjonar har Duterte framleis brei folkeleg støtte på Filippinane.

I fjor sa presidenten at han vil vere fornøgd viss han greier å slakte tre millionar narkotikaforbrytarar.

