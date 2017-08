Dansk ubåteigar fengsla etter spritparagraf

I rettsavgjerda er «aktlaust drap» retta til «aktlaust drap under særs skjerpa omstende». Denne formuleringa blir mellom anna nytta i samband med fyllekøyring og råkøyring, og blir han kjent skuldig, kan det gi fengsel i opptil åtte år.

Grunnen til at den danske oppfinnaren og ubåteigaren er mistenkt for aktlaust drap under særs skjerpa omstende, er framleis ikkje kjent, ettersom fengslingsmøtet i helga gjekk bak lukka dører.

Framleis er det ingen teikn til Kim Wall, den svenske journalisten som var med Madsen på ein tur med ubåten torsdag. Ubåten sokk brått i Østersund fredag formiddag. Madsen vart da redda opp av vatnet av ein privatbåt. Han hevda at Wall hadde gått i land fleire timar tidlegare.

Dansk politi meiner at ubåten vart søkkt med vilje.

Sjølv om Madsen er fengsla for aktlaust drap under særs skjerpa omstende, er siktinga for forsettleg drap halden oppe. Han er med andre ord framleis mistenkt for å ha drepe Kim Wall.

