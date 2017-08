39 døde i flaum i Bangladesh

Over 2,6 millionar menneske er ramma av flaumen, opplyser tenestemenn.

Mange av dei omkomne har drukna, mens andre har døydd av elektriske støyt. Alle dødsfalla har skjedd i dei åtte distrikta som er hardast ramma av monsunen, opplyser Abdul Kuddus Bulbul i katastrofemyndigheitene til DPA.

Gardar og jordbruksareal i 18 distrikt nord og nordaust i Bangladesh ligg no under vatn. Over 350.000 menneske har fått husly i nærmare 1.600 mellombelse senter. Desse har blitt opna etter kvart som ei rad elvar – inkludert Ganges, Brahmaputra og Meghna – har gått over sine breidder.

Ministeren for katastrofeberedskap seier styresmaktene har sendt ut tilstrekkeleg med tørrvarer til at alle dei ramma skal få nok å ete.

– Vi har fordelt 2.541 tonn ris og 10 millionar taka i nødhjelp til dei ramma, seier Mofazzal Hossain Chowdury. 10 millionar taka svarar til snautt 1 million kroner etter dagens kurs.

Tog mellom hovudstaden og fleire distrikt i nord er innstilte fordi skjenegangen ligg under vatn. I juni omkom over 130 menneske i jordskred løyst ut av kraftig nedbør sørvest i landet.

(©NPK)