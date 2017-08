28 drepne i sjølvmordsangrep i Nigeria

Ein lokal tenestemann bekreftar at «minst 20» er drepne. Ytterlegare 82 personar er såra etter angrepet tysdag. Eit medlem av ei lokal borgarverngruppe seier dødstalet truleg vil stige.

Angrepet vart utført i byen Mandarari, 25 kilometer frå Maiduguri, hovudstaden i delstaten Borno, opplyser Baba Kura. Kura er også medlem i borgarverngruppa, som er oppretta for å kjempe mot militante islamistar. Han seier den første kvinna utløyste panikk då ho sprengde seg ved ein marknad i Mandarari, like ved leiren for internt fordrivne.

– Folk prøvde å stengje salsbodane sine då dei to andre kvinnene utløyste sine sprengladningar og forårsaka dei fleste dødsfalla og skadane, forklarar Kura.

Det lokale sjukehuset seier dei har fått inn enormt mange pasientar.

Området er utsett for angrep frå islamistgruppa Boko Haram, som ofte nyttar jenter og unge kvinner som sjølvmordsbombarar. Enkelte som har flykta frå gruppa, har fortalt korleis jentene blir dopa ned og tvungne til å gjennomføre slike angrep.

