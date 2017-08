Kim vil vente med ei eventuell rakettoppskyting mot Guam

Den nordkoreanske leiaren seier at før han eventuelt gir ordre om ei rakettoppskyting, vil han «sjå litt meir på amerikanaranes tåpelege og dumme oppførsel».

Det statskontrollerte nordkoreanske nyheitsbyrået KCNA siterer Kim på at dersom USA fortset «sine uforsvarlege handlingar på Koreahalvøya», vil Nord-Korea gjennomføre sine planar.

Sikkerhetsmyndigheter på Guam har uttalt at dei nærmast er ekstatiske over at Kim no har lagt planane på is.

– Roste planane

Det har likevel aldri vore snakk om å angripe sjølve Guam. Nord-Korea har trua med ei prøveoppskyting av fire rakettar i retning den amerikanske stillehavsøya.

Rakettane skulle etter planen lande i vatnet rundt øya, ein kvar i nord, sør, aust og vest. Den nordkoreanske leiaren roste planane om å «omslutte Guam i flammar».

Han roste også Folkets hær for å ha laga ein plan slik partiet ønskte, og sa at USA må stoppe det han kallar ein arrogant provokasjon mot Nord-Korea. Han meiner USA takka vere «aktlause militære konfrontasjonar» sjølve er skuld i situasjonen dei no er i, ifølgje KCNA.

Det er knytt spenning til korleis den årlege militærøvinga for Sør-Korea og USA, som startar neste veke, vil påverke Kims avgjerd.

USA har både ein marinebase og ein flybase på øya, som ligg strategisk til.

Ber om fredeleg løysing

EUs utanrikssjef Federica Mogherini ber styresmaktene i nord avstå frå ytterlegare provokasjonar som kan føre til auka spenning.

– I denne kritiske situasjonen støttar EU det diplomatiske arbeidet saman med våre partnarar med det mål å trappe ned konfliktsituasjonen og oppnå ei fullstendig, verifiserbar og irreversibel atomavvæpning på halvøya med fredelege, ikkje militære middel, seier Mogherini, som meiner behovet for å dempe spenninga er akutt.

Også Sør-Koreas president Moon Jae-in understrekar at krisa må få ei fredeleg løysing. Han seier også at USA ikkje kan gjere noko militært utan sørkoreansk samtykke.

– Regjeringa vil sette alt inn på å hindre ein ny krig på Koreahalvøya, seier den liberale presidenten, som ønsker dialog med nabolandet.

