WHO: Ein halv million kan vere ramma av kolera i Jemen

Nøyaktig 503.484 mistenkte koleratilfelle er registrert sidan slutten av april, opplyste Verdshelseorganisasjonen (WHO) måndag. 1.975 menneske er døde på grunn av sjukdommen.

Omfanget av kolerautbrotet har vorte bremsa mykje sidan byrjinga av juli, men det blir framleis registrert rundt 5.000 tilfelle kvar dag, ifølgje WHO.

Meir enn ein firedel av dei døde og over 41 prosent av dei antatt smitta, er barn.

Sjukdommen har klart å spreie seg raskt i det lutfattige, krigsherja landet som følgje av stadig verre hygieniske og sanitære forhold. Mange millionar menneske har ikkje tilgang på reint vatn.

– Tusen av menneske er sjuke, men det er ikkje nok sjukehus, ikkje nok medisinar og ikkje nok reint vatn, seier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– Helsearbeidarane i Jemen arbeider under umoglege forhold, seier han vidare, og legg til at mange legar og doktorar har gått i snart eitt år utan lønn.

WHO og partnarane arbeider no døgnet rundt i eit forsøk på å stanse kolerautbrotet. Meir enn 99 prosent av alle som blir smitta av kolera i Jemen, kan reddast viss dei har tilgang til helsetenester, strekar WHO under.

Anslagsvis manglar meir enn 15 millionar menneske i Jemen no tilgang til grunnleggjande helsetilbod.

