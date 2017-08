Meiningsmåling: Gjer Obamacare meir effektiv

Resultata av meiningsmålinga, gjort av uavhengige Kaiser Family Foundation, blei lagt fram fredag.

1.211 amerikanske vaksne har svart på spørjeundersøkinga, som blei gjennomført i etterkant av at eit fleirtal i Senatet i slutten av juli sa nei til å skrote det førebels siste utkastet til ein ny helseplan.

Ønsket til president Donald Trump om å erstatte helsereforma til forgjengar Barack Obama, også kjent som Obamacare, er noko han burde legge på is, ifølgje resultatet av meiningsmålinga. Nesten 4 av 5 av dei spurde svarer at dei vil at administrasjonen til presidenten burde gjennomføre tiltak for å sikre at Obamacare fungerer skikkeleg, heller enn å undergrave reforma.

Trump har blant anna trua med å stanse lovpålagde utbetalingar til forsikringsselskap, med mindre lovgivarane opphevar og erstattar Obamacare.

Kun 3 av 10 svarer at dei ønskjer at Trump og republikanarane skal jobbe vidare for å oppheve og erstatte helsereforma. Eit fleirtal meiner også at det var riktig av Senatet å seie nei til det førebels siste utkastet.

Samtidig svarer 6 av 10 republikanarar og Trump-støttespelarar at dei meiner administrasjonen burde jobbe vidare for å oppfylle slagordet «opphev og erstatt».

Meiningsmålinga blei gjennomført mellom 1. og 6. august. Feilmarginen er på inntil 3 prosentpoeng.

(©NPK)