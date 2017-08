Maduro ønsker møte med Trump

Maduro sa dette til den nye grunnlovsgjevande forsamlinga torsdag. Han ønsker å arrangere ein telefonsamtale eller eit møte med den amerikanske presidenten.

– Donald Trump, her er handa min, sa presidenten, og la til at han ønsker eit like sterkt forhold til USA som han har med Russland.

Dette kjem ikkje lenge etter at Maduro varsla Trump at Venezuela aldri vil gi etter som svar på at USA innførte sanksjonar mot han.

USA, EU og ei rad latinamerikanske land har retta kraftig kritikk mot valet på ei ny grunnlovsgjevande forsamling, som støttar Maduro. Forsamlinga har erklært seg sjølv overordna den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlinga og alle andre delar av statsapparatet.

(©NPK)