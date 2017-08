Dyrevernsaktivistar vil redde løver frå snikskytarar i Vest-Afrika

Snikskyting av løver er eit utbreidd problem i Vest-Afrika. Per i dag finst det berre 400 løver igjen i regionen, og på verdsbasis 20.000. Rundt 90 prosent av løvebestanden i verda lever i verna område i delar av Benin, Burkina Faso og Niger.

Den kjente Hollywood-skodespelaren Leonardo DiCaprio har sponsa fondet The Lion Recovery Fund med startkapital. Målet med fondet er å samle inn 800.000 dollar for å byggje løve-habitat over kontinentet, frå Senegal i vest til Tanzania i aust, i tillegg til Zambia og Malawi i sør.

(©NPK)