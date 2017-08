Journalist dømt til fengsel for ekstremisme i Russland

Journalisten Alexander Sokolov arbeida for det russiske nyheitsbyrået RBK da han blei arrestert 15. juni, på bakgrunn av mistankar om at han var medlem av ei ekstremistisk gruppe som er forbode i Russland.

Sjølv nektar for han å ha gjort noko gale. Sokolov meiner straffeforfølginga skjedde som følgje av ei gravesak som blei publisert to veker før. Saka handla om at styresmaktene hadde brukt for mykje pengar på å byggje ein ny romstasjon.

Dommen mot Sokolov kom samtidig som to andre menn fekk fengselsstraffer i same sak. Bakgrunnen var at han var involvert i ei gruppe kalla «For ein ansvarleg regjering», som har aksjonert for folkeavstemming om ei ny lov som skal kunne halde myndigheitspersonar ansvarleg for ting dei har gjort.

Påtalemakta meiner derimot gruppa er eit skalkeskjul for ein annan organisasjon som blei bannlyst som ekstremistisk i 2010, og som har tatt til orde for at regjeringa må styrtast gjennom vald.

Sokolov varslar at han vil anke dommen.

– Ifølgje denne dommen, er ideen om ei folkeavstemming i seg sjølv vurdert som ekstremisme, blir han av fleire russiske nyheitsbyrå.

Både russiske kollegaer og internasjonale medierettigheitsgrupper talar til forsvar for Sokolov. Reporterar utan grenser uttalar at skuldingane mot han var grunnlause, samtidig som dei fordømmer ekstremismelovgivinga i Russland, som dei meiner fører til tilfeldige domfellingar.

(©NPK)