Valnederlag for det skotske sjølvstendepartiet

Salmond, som også har vore Skottlands førsteminister, stod i spissen for den første folkeavstemminga om å rive seg laus frå Storbritannia i 2014. Han har no mista sin plass i det britiske Parlamentet, til liks med nestleiar Angus Robertson.

Partileiar og førsteminister Nicola Sturgeon meiner likevel at partiet hennar har vunne valet, og viser til valnederlaget for statsminister Theresa Mays og dei konservative.

Dei endelege tala er enno ikkje klare, men ifølgje valdagsmålingar ligg det an til at SNP får 34 sete i Parlamentet. Det er stor nedgang frå i dag med 56 sete av dei totalt 59 seta som skottane har moglegheit til å ta.

Dei konservative i Skottland, under leiing av Ruth Davidson, får elleve sete, ifølgje valdagsmålingane. Det er ti fleire enn ved valet for to år sidan.

Davidson seier resultatet viser at Skottland ikkje ønskjer ei ny folkeavstemming om sjølvstende frå Storbritannia.

– Det var éi stor sak i denne valkampen, og den gjekk ut på at Nicola Sturgeon prøvde å køyre gjennom ei folkeavrøystingsrunde nummer to som no landet har sagt si meining om. Avstemminga er lagt død. Det er det som skjedde i valet no, seier Davidson.

Det var på førehand venta at valet ville bli ein skuffelse for SNP.

