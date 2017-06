UKIP-leiaren går av

Det EU-skeptiske og innvandringskritiske partiet UKIP mista sitt eine sete i Underhuset i valet torsdag. Partiet fekk ei oppslutning på 1,8 prosent. Leiaren for partiet valde fredag å trekkje seg.

UKIP mista støtte både til høgre og venstre. Partiet stod i spissen for brexit-framstøyten, og Nuttall har insistert på at partiet framleis ville vere ha stor innverknad når Storbritannia no innleier brexit-samtalar med EU.

UKIPs tidlegare leiar Nigel Farage nytta torsdag valdagsmålingane til å fremme partiet dersom Dei konservative skulle miste fleirtalet. Farage sa då til ITV at han frykta at Labour kan danne koalisjonsregjering og halde ny folkeavstemming om britisk EU-medlemskap.

– I så fall er rolla UKIP vil spele berre i startgropa, sa han.

Seinare same kveld vart det klart at UKIP mista sitt einaste parlamentsmedlem.

(©NPK)