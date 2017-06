May stadfestar at ho dannar regjering

Statsminister Theresa May stadfesta på ein pressekonferanse fredag ettermiddag at ho vil danna regjering trass i at Dei konservative mista fleirtalet i det britiske underhuset.

May seier Dei konservative vil samarbeida med det nordiske unionistpartiet DUP for å få fleirtal for politikken sin.

– Eg vil no danna ei regjering som kan føra Storbritannia framover på dette kritiske tidspunktet for landet vårt, seier May, og trekkjer fram dei kommande brexit-forhandlingane. May lova å halda seg til timeplanen.

Statsministeren seier vidare at det landet treng no meir enn nokon gong, er tryggleik.

– Rettferd og like moglegheiter skal vera kjernen ved alt vi gjer. Over dei neste fem åra skal vi byggja eit land der ingen personar eller samfunnsgrupper blir hengjande att, held May fram.

May forlét statsministerbustaden klokka 13.20 fredag for samtalar med dronning Elizabeth i Buckingham Palace. May skulle etter planen halda pressekonferanse klokka 11 fredag. Det blei ikkje noko av, og statsministeren svarte ifølgje BBC heller ikkje på spørsmål før ho sette seg inn i ein ventande bil fredag ettermiddag.

Det konservative partiet til May fekk flest plassar i Underhuset i valet torsdag, men fekk ikkje fleirtal.