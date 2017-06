Reuters: Offensiven mot Raqqa er innleidd

Ein talsmann for den USA-støtta kurdisk-arabiske militsen SDF opplyser til Reuters at slaget om Raqqa no har begynt.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights opplyser også at offensiven har starta.

Måndag kveld vart 21 sivile drepne i eit luftangrep utført av den USA-leidde koalisjonen, ifølgje SOHR. Tysdag formiddag melde det statlege syriske nyheitsbyrået SANA at tolv personar vart drepne i luftangrepet. Offera skal ha vore sivile som var i ferd med å forlate Raqqa i båtar på elva Eufrat, før SDF-styrkane innleidde angrepet.

