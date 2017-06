May seier at Trump-besøk vil gå som planlagt, trass i kritikk mot Londons ordførar

– Forholdet til USA er vårt djupaste og mest viktige samarbeid innan forsvar og sikkerheit, seier May i eit intervju med The Sun.

Ho føyer til at ho meiner den amerikanske presidenten tar feil når det gjeld kritikken han har retta mot Londons ordførar Sadiq Khan, men på direkte spørsmål om Trumps besøk vil bli gjennomført som planlagt, svarer ho ja.

Også utanriksminister og Londons eks-ordførar Boris Johnson forsvarer Khan, men til liks med May meiner han at Trumps besøk bør gjennomførast som planlagt.

Trump har skulda Khan for ein «patetisk» reaksjon på terrorangrepet etter at han bad Londons innbyggjarar om ikkje å vere redde.

Khan har uttalt til Channel 4 at Storbritannia «ikkje bør rulle ut den raude løparen» for Trump, medan Liberaldemokratanes leiar Tim Farron krev at May avlyser statsbesøket.

Eit statsbesøk inneber blant anna at Trump vil bli tatt imot av dronning Elizabeth.

