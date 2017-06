California og Kina inngår klimaavtale

Avtalen blei underteikna i samband med at Californias guvernør Jerry Brown møtte Kinas president Xi Jinping i Beijing tysdag.

Dei siste dagane har Brown også underteikna liknande avtaler med dei to kinesiske provinsane Jiangsu og Sichuan. Avtalene er ikkje bindande, men tar til orde for auka satsing på klimavennlege energikjelder, klimaforsking og kommersialisering av miljøvennleg teknologi.

USAs president Donald Trump erklærte i førre veke at han trekker USA frå Parisavtalen. Men New York, California og ei rekke andre amerikanske delstatar har inngått eit samarbeid der dei lovar å bidra til at USA likevel oppfyller utsleppsmåla i klimaavtalen.

Over 200 amerikanske ordførarar, nesten tusen selskap og ei lang rekke universitet lovar også å bidra til dette.

Milliardæren Mike Bloomberg, tidlegare ordførar i New York, presenterte måndag deltakarane som så langt har slutta seg til samarbeidet. Meininga er å formelt overlevere ein plan til FN om korleis USAs utsleppsmål kan bli nådd – sjølv om Trump-regjeringa ikkje ønskjer å ta omsyn til målsetjinga.

