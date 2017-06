Trump ber Høgsterett innføre innreiseforbod

Striden om innreiseforbodet er som varsla, tatt heilt til topps i det amerikanske rettssystemet. Forbodet vart stoppa av føderale domstolar i Hawaii og Maryland i mars. Trump-regjeringa anka, men rettsavgjerda frå Maryland vart halden oppe i ankedomstolen i Virginia for ei veke sidan. Anken av etter Hawaii-rettsavgjerda er ikkje avgjort enno.

Justisminister Jeff Sessions har tidlegare varsla at regjeringa ville anke saka vidare til høgsterett, og torsdag fekk dei ni dommarane i høyesterett to hastekrav om at dei snarast må sette til side avgjerdene i dei lågare rettsinstansane. Trump-administrasjonen ber om at innreiseforbodet for reisande frå seks stort sett muslimske land blir innført. Forbodet inneber at reisande frå Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen får visumnekt i 90 dagar, mens USA innfører strengare reglar.

Trumps rett

I rettsavgjerda frå førre veke står det at forbodet «viser til rikets sikkerheit på vagt vis, men byggjer på religiøs intoleranse». Med 10 mot 3 stemmer kom retten fram til at forbodet er grunnlovsstridig.

– Vi har bedt Høgsterett høyre denne viktige saka og er sikre på at president Trumps ordre er godt innanfor hans rettmessige styremakt for å halde nasjonen trygg og beskytte vårt samfunn mot terrorisme, seier talskvinne Sarah Isgur Flores i justisdepartementet etter at regjeringa sende søknadane.

Mindretalet i retten i Virginia meinte elles at presidenten har rett til å bruke ein presidentordre for å beskytte landet mot terrorisme, noko Flores er einig i.

– Presidenten er ikkje forplikta til å sleppe inn folk frå land som støttar terrorisme før han kan avgjere om dei kan sikkerheitsklarerast skikkeleg og ikkje utgjer ein trussel mot USA, seier Flores.

Moderert

Innreiseforbodet er ein mindre omfattande versjon av det opphavlege innreiseforbodet frå januar i år. Det reviderte innreiseforbodet inneber, i tillegg til den 90 dagar lange visumnekten, full stopp i USAs flyktningprogram i 120 dagar.

Trumps opphavlege og meir omfattande innreiseforbod vart stoppa av ein domstol i Seattle 4. februar. Det kvite hus tapte ankesaka den gongen, men anka ikkje vidare til høgsterett.