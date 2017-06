Keiser Akihito får lov å abdisere

83 år gamle Akihito, som har slite med helseproblem dei siste åra, blir dermed den første keisaren som går av på 200 år.

Nasjonalforsamlingas andrekammer vedtok fredag lova som opnar for at Akihito kan abdisere, og det er venta at førstekammeret vedtar lova neste veke.

Tidspunktet for når keisaren går av blir fastsett innan tre år etter at lova er endeleg vedtatt.

Akihito tok over i 1989 etter faren Hirohito, som var Japans keisar under ande verdskrigen og fekk makta betydeleg innskrenka etter krigen.

Sidan han vart keisar har Akihito lagt betydeleg arbeid i å betre forholdet til nabolanda som var okkuperte under krigen. Den første utanlandsreisa hans gjekk til Thailand, Malaysia og Indonesia, og han har også besøkt Kina og Filippinane.

I 2003 vart han operert for prostatakreft, og sidan det har han slite med andre helseproblem. i 2012 gjennomgjekk han ein hjarteoperasjon.

