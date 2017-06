IAEA: Iran held sin del av atomavtalen

Iran gjekk i 2015 med på å trappe ned atomprogrammet sitt og opne anlegga for inspektørar frå IAEA mot at FN oppheva dei økonomiske sanksjonane mot landet.

IAEA overvaker avtalen nøye og konkluderer med at Iran overheld sine forpliktingar. Det bør roe dei som fryktar at iranarane i all løyndom ønsker å utvikle atomvåpen, noko leiinga i Teheran sjølv nektar for.

USAs president Donald Trump har kalla atomavtalen med Iran «katastrofal». Han har skjerpa USAs sanksjonar mot landet og i staden omfamna erkerivalen til iranarane Saudi-Arabia.

Ifølgje IAEA har Iran redusert lagera av låganrikt uran, og landet har heller ikkje produsert meir høganrikt uran enn lovd.

Lageret av tungtvatn er også innanfor det atomavtalen opnar for, og arbeidet med Arak-reaktoren har ikkje starta opp igjen, slår IAEA fast.

(©NPK)