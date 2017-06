Blasfemiparagrafen avskaffa i Danmark

Berre sosialdemokratane stemte imot då Enhedslistens forslag vart lagt fram for avstemming.

– Det er gledeleg at eit stort fleirtal ønskjer å avskaffe paragrafen. Det kan bety at vi får ein friare og meir fordomsfri diskusjon om religionar, seier Enhedslistens saksordførar Bruno Jerup.

Han legg til at hans parti meiner at religiøse idear så vel som alle andre idear bør kunne utsetjast for kritikk.

Blasfemiparagrafen stammar frå 1683. Grunngjevinga for å innføre den var å beskytte Gud, fordi det var der kongen henta sin legitimitet.

Paragrafen har berre vore brukt tre gonger sidan 1930. Siste gong nokon vart dømt etter paragrafen, var i 1938 då folk frå det nazistiske miljøet vart dømde for å ha delt ut antisemittiske løpesetlar.

I 1971 vart to programsjefar i Danmarks Radio tiltalt etter paragrafen, men dei vart frikjende. I dei seinare åra er Jyllands-Posten og fleire andre tiltalte for å ha trykt Muhammedteikningane, men tiltalen er kvar gong avvist av påtalemakta.

(©NPK)