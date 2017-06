Barn døydde av forureina meslingvaksine i Sør-Sudan

Ifølgje Riek Gai Kok var meslingvaksinen som blei nytta, øydelagt fordi ho ikkje var lagra kjølig, og helsearbeidarane som stod bak vaksinasjonskampanjen brukte éin og same sprøyte då dei vaksinerte 300 småbarn.

– Etterforskinga etter at 15 barn døydde i den avsidesliggjande landsbyen Nachodopele viser at det var ein forureina vaksine som forårsaka dødsfalla, seier helseministeren.

Verdshelseorganisasjonen (WHO) og FNs barnefond (UNICEF) har deltatt i granskinga, som også avdekte at 32 andre småbarn blei sjuke som følgje av vaksinasjonskampanjen.

WHO hadde trent opp helsearbeidarane som stod for vaksinasjonskampanjen, og skal no undersøkje kvifor dei ikkje praktiserte det dei hadde lært. UNICEF hadde skaffa meslingvaksinen.

