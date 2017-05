UD: Ingen teikn til at nordmenn er berørt av angrep i Kabul

– Utenriksdepartementet er kjend med angrepet i Kabul og er i kontakt med den norske ambassaden for å få meir informasjon om hendinga, opplyser UDs pressevakt Ingrid Kvammen Ekker til NTB.

Ho strekar under at det framleis er ein tidleg fase, men at det så langt ikkje er indikasjonar på at nordmenn er berørt.

Situasjonen var onsdag morgon uoversiktleg etter at det blei meldt om ein kraftig eksplosjon like ved den tyske ambassaden. Fleire titall menneske skal vere drepne og såra.

Både den tyske og norske ambassaden, i tillegg til ein rekke andre vestlege ambassadar, ligg i eit område kalla Wazir Akbar Khan.

(©NPK)