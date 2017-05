Trump bad statsleiarar ringe han på mobilen

President Trump har ifølgje noverande og tidlegare tilsette i administrasjonen sin sagt til statsleiarar i blant anna Canada og Mexico at dei kan ringe han direkte, noko som er ei svært uvanleg oppfordring. Å gi frå seg direktenummeret til USAs president bryt med internasjonal protokoll for diplomati og kan medføre fare for sikkerheita og vanskeleggjere hemmeleghald av opplysningar.

Den canadiske statsministeren Justin Trudeau har allereie nytta seg av tilbodet og ringt Trump.

Trump skal også ha utveksla telefonnummer med den franske presidenten Emmanuel Macron.

