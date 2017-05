Talet på døde stig etter terrorangrep i Kabuls ambassadestrøk 

Augevitne har skildra angrepet som eitt av dei verste i byen nokosinne. Dei aller fleste offera skal ha vore sivile afghanarar, men også vakter og ambassadetilsette er blant offera.

Den norske ambassaden ligg også i det strengt vakta Wazir Akbar Khan-området, men Utenriksdepartementet opplyser til NTB at nordmenn ikkje vart ramma.

Taliban varsla for få veker sidan ein våroffensiv mot utanlandske og afghanske styrkar. Ein talsmann for gruppa understrekar likevel at det ikkje var dei som stod bak bomba onsdag.

Neppe Taliban

– Når dei seier det, er det grunn til å ta det på alvor. Dei har vist seg å vere ganske pålitelege. Når dei seier dei tar ansvar, så viser det seg gjerne at det er dei som står bak. Når dei tar avstand, har Taliban gode grunnar for å gjere det, seier direktør Kristian Berg Harpviken ved fredsforskingsinstituttet PRIO til NTB.

Han viser til at den andre kandidaten til å stå bak slike angrep er IS.

– Det er ei relativt lita gruppering i afghansk samanheng, men IS har gjennomført fleire store terrorangrep i landet, særleg det siste året. Det pussige er at dei ikkje har påtatt seg ansvar. Dei pleier å vere raske med det, seier Harpviken.

Han ser ikkje vekk frå at andre enn Taliban og IS kan ha stått bak.

– Det er eit veldig skiftande landskap av ekstreme grupper i Afghanistan. Det kan for eksempel vere fragment frå Taliban som prøver å markere seg, seier han.

Fordømming

Angrepet i Kabul onsdag haustar sterk fordømming internasjonalt.

– Angrepet viser ein total mangel på respekt for sivile og avslører kor barbariske fiendane til det afghanske folket er, seier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Bombeangrepet er ikkje nødvendigvis bevis for at sikkerheitssituasjonen er forverra, meiner statsminister Erna Solberg (H).

– Kvar vår kjem det bombeoffensivar og annan aktivitet i Kabul, seier Solberg.

– Vi kan ikkje vurdere sikkerheitssituasjonen ut frå kvar enkelt bombe, seier ho til NTB.

– Ikkje komplekst angrep

Bomba var skjult i ein septiktankbil. Harpviken beskriv gjennomføringa som lite krevjande, taktisk sett.

– Det har vore ei jamn rekkje av ganske alvorlege terrorangrep i Kabul det siste året. Det fortel sjølvsagt at sikkerheitssituasjonen er betydeleg vanskelegare i Kabul enn den har vore. Både evna til å avverje angrep og viljen til å gjennomføre angrep har endra seg, seier han.

Sivile blir hardast ramma

Når eit angrep finn stad innanfor den såkalla sikre sonen i Kabul, skaper det naturleg nok bekymring, legg Harpviken til. Han understrekar likevel at dei aller fleste liv som går tapt i landet, er sivile som blir ramma i andre typar væpna handlingar og ikkje i terrorangrep.

USA har no 8.400 soldatar i Afghanistan, mens 5.000 kjem frå andre land. Den amerikanske NATO-kommandanten John Nicholson har bedt Trump-administrasjonen om fleire soldatar for å kunne stabilisere situasjonen.

