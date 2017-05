MDG vil ha straffetoll dersom USA går ut av Parisavtalen 

– Regjeringa bør no gjere to ting: Erna Solberg må trappe opp Noregs klimaambisjonar for å sikre at Europa bidrar til å forsterke Parisavtalen og innføre ein eigen «klimatoll» på varer frå USA og andre land som bryt Parisavtalen, seier MDGs Une Bastholm.

Ei avgjerd om å gå ut av Parisavtalen vil vere som venta frå «ein av verdas mest sjølvopptekne populistar», seier ho.

Fleire amerikanske medium melde onsdag at Trump har bestemt seg for å trekkje USA ut av klimaavtalen, men dette er ikkje offisielt bekrefta.

Sjølv hevda Trump i ei Twitter-melding at avgjerda vil bli tatt i løpet av få dagar.

(©NPK)