Corbyn deltar likevel i TV-debatt

Interessa for debatten har vore låg i og med at både Corbyn og May tidlegare har sagt at dei ikkje vil delta i slike debattar.

At Corbyn no plutseleg seier at han skal delta i BBC-debatten klokka 20 onsdag kan tolkast som eit forsøk på å utnytte den framgangen han har hatt i meiningsmålingane dei siste vekene.

No utfordrar han statsminister Theresa May til å delta.

– Vi må gi folk sjansen til å høyre frå partileiarane før dei stemmer. Å nekte å møte meg i kveld, vil vere nok eit teikn på Theresa Mays veikskap, ikkje styrke, seier Corbyn.

May forsvarar sitt val om ikkje å delta i TV-debattar før valet neste veke.

– Eg trur debattar der politikarar berre kjeklar seg imellom, gjer lite for valprosessen, seier ho og legg til:

– Eg trur meir på å komme ut og møte veljarar og høyre frå dei direkte.

