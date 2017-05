Syrias regjering: Økonomien kneler

– Krigen har ramma alle økonomiske ressursar, men har mest systematisk ramma petroleumssektoren, seier energiminister Ali Ghanem. Han og dei andre ministrane i regjeringa deltar på ein konferanse halden av den britisk-syriske foreininga i Damaskus. Konferansen har fått tittelen Krigen i Syria: utfordringar og moglegheiter.

Oljefelt i hendene på opprørarar

– Før produserte og eksporterte vi bensin, men no er vi nøydde til å importere alt vi treng, seier energiministeren.

Produksjonen av råolje har falle med 98 prosent frå 2010 til 2017, frå 385.000 fat om dagen til 8.000 fat. I same periode har produksjonen av naturgass falle med 52 prosent. Som følgje av krigen har styresmaktene mista kontrollen over fleire av dei viktige olje- og gassfelta til opprørarar, ekstremistgruppa IS og kurdiske styrkar.

Før krigen braut ut i 2011 var landet den femte største produsenten av fosfat i verda, med ein årleg produksjon på 3,5 millionar tonn. No har produksjonen stoppa opp.

Håp om auka produksjon

Likevel trur energiministeren at produksjonen av olje og gass kjem til å auke dei kommande månadane. Dessutan håpar han at fosfatproduksjonen vil bli teken opp att i løpet av året. Det er gjenerobringa av blant anna Shaer-feltet i april som gir grunn til håp.

Reduksjonen i olje- og gassproduksjonen har hatt stor effekt på tilgangen på kraft. Før krigen var 97 prosent av energibehovet i landet dekt. I år er delen nede i 27 prosent.

– Det totale tapet i elektrisitetsdepartementet sidan byrjinga av krigen utgjer over 3,8 milliardar dollar, seier elektrisitetsminister Mohammed Zuhair Kharbouti.

