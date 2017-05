Minst 13 drepne av bilbombe i Irak

Sjukehus og politi opplyser at angrepet skjedde etter midnatt tysdag, etter at sola var gått ned og muslimane kan ete, ettersom dei for tida fastar på dagtid i ramadan.

Når det blir mørkt er det mange familiar i restaurantar og kafear. Ifølgje styresmaktene var bomba plassert i ein bil parkert ved ein svært populær iskrembutikk og blei visstnok løyst ut med fjernkontroll.

Videoar på sosiale medium viser kaotiske tilstandar i kjølvatnet av eksplosjonen, med såra liggjande på bakken.

Ingen har førebels tatt ansvar for bomba, men den ytterleggåande islamistgruppa IS har tidlegare gjennomført liknande angrep. Under ramadan i fjor blei fleire hundre personar drepne av ei lastebilbombe.

