Hackingsikta russar kan utleverast frå Tsjekkia til USA 

Russiske Jevgenij Nikulin vart arrestert i Praha 5. oktober i fjor. Tsjekkisk politi har samarbeidd med USAs føderale politi FBI, og Nikulin vart arrestert etter at Interpol hadde sendt ut ein internasjonal arrestordre på han.

Nikulin er sikta i USA for hacking av datamaskiner og tjuveri av informasjon frå LinkedIn, Dropbox og fleire andre selskap.

Også Russland har kravd Nikulin utlevert for datakriminalitet. Russiske styresmakter har tidlegare sagt at dei ønskjer å hindre utlevering til USA.

Ein tsjekkisk domstol har no konkludert med at krava frå USA og Russland begge tilfredsstiller dei juridiske krava for utlevering.

Nikulin anka USA-rettsavgjerda på staden. Det er Tsjekkias justisminister Robert Pelikan som får siste ord i saka.

