Elleve gislar sett fri i Afghanistan 

Gislane er afghanske statsborgarar, av dei er to soldatar, fire politibetjentar og resten sivile. Gislane har vore fanga i fire månader i eit fengsel i ein landsby kontrollert av Taliban, opplyste Polens forsvarsminister, Antoni Macierewicz, under ein pressekonferanse tysdag.

Macierewicz meiner at operasjonen viser at dei afghanske styrkane er godt trente og i stand til å «nedkjempe terroristar».

Polen har rundt 200 soldatar på eit NATO-oppdrag i basar over heile Afghanistan. Ifølgje forsvarsministeren har den polske spesialstyrken berre hjelpt til under førebuingane av operasjonen, mens dei afghanske styrkane har utført sjølve aksjonen. Under operasjonen blei det også gjennomført amerikanske luftangrep.

