EU slår til med gratis WiFi 

EUs mål er at mellom 6.000 og 8.000 kommunar skal få støtte til å sette opp gratis trådlaust nett på torg, i parkar, på bibliotek, sjukehus på andre offentlege stadar. EU vil berre betale for utstyret, ikkje for sjølve drifta av det trådlause nettet.

Satsinga skal gå føre seg fram til 2020.

Kommunar og offentlege institusjonar vil no bli inviterte til å søke om støtte. Det står att også å få dei siste budsjettdetaljane på plass.

