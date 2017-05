SOHR: Nye angrep mot Raqqa

Raqqa blei i morgontimane måndag angripen fleire gongar med krigsfly og artillerield, ifølgje Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Eksilgruppa oppgir ingen tal på drepne eller såra.

Ifølgje SOHR fann angrepa mot byen stad samtidig som at den USA-støtta kurdiskdominerte opprørsalliansen Syriske demokratiske styrkar (SDF) har klart å ta over nye område vest i byen.

Sidan søndag har den USA-støtta koalisjonen utført over 30 luftangrep mot byen. 35 personar er drepne og ein skule i den nordlegaste utkanten i byen er øydelagt, hevdar aktivistgruppa Raqqa is Being Slaughtered Silently.

Angrepa mot byen har blitt stadig meir intense dei siste dagane mens SDF har rykt fram på bakken i eit forsøk på å komme så nær at byen etter kvart kan bli angripne frå alle kantar.

(©NPK)