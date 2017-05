Putin avviser russisk innblanding i fransk val 

Putin hadde i forkant av det franske valet eit møte med Macrons motkandidat Marine Le Pen, men nektar for at han dermed ønskte at ho skulle vinne valet.

Den russiske presidenten avviser også skuldinga frå Macrons valkampstab som hevda at russiske hackarar prøvde å påverke valutfallet.

Russland prøvde ikkje å påverke utfallet av det franske presidentvalet, sa Putin under pressekonferansen med Macron etter møtet i Versailles-slottet utanfor Paris måndag.

Macron gjekk på si side hardt ut mot enkelte russiske medium og skulda Russia Today og Sputnik for å vere propagandareiskapar i den russiske stats teneste.

(©NPK)