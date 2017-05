Fastlåste fredsforhandlingar i Myanmar

En talsmann for regjeringa skuldar opprørarane for ikkje å ville gi regjeringa løfte om at dei ikkje vil prøve å lausrive seg frå Myanmar.

Det er forhandlingsrunde nummer to sidan Aung San Suu Kyis parti vann valet og demokratiforkjemparen tok over som den reelle leiaren i landet i 2006. Men ho har framleis ikkje kontroll over militæret, som er dominert av mange tidlegare juntamedlemmer.

Militæret fryktar at landet vil bli «delt i småbitar» om opprørarane ikkje går med på ein garanti om at dei ikkje ønsker å lausrive seg, held regjeringas talsmann Zaw Htay fram.

Han meiner det er umogleg å komme vidare til andre spørsmål som grunnlovsendringar, likskap og sjølvstyre så framt ikkje dei etniske gruppene er villig til å signere ein slik garanti.

Samtidig seier han at det er planlagt fleire møter i eit forsøk på å komme vidare.

Ifølgje statlege medium blei partane einige om 33 av 41 punkter under den fem dagar lange forhandlingsrunden, som starta onsdag i førre veke.

Kampane mellom regjeringssoldatar og opprørsgrupper i ulike grenseområde er no meir intense enn på fleire år. Dei siste månadene har titusen av flyktningar tatt seg over grensa til Kina. Mange av dei væpna konfliktane har vart i fleire tiår.

(©NPK)