Ingen klimaframgang i G7-gruppa

President Donald Trump vurderer framleis kva haldning USA skal ha til Parisavtalen, og spørsmålet er dermed uavklart, seier statsminister i Italia, Paolo Gentiloni under ein pressekonferanse.

Gentiloni erkjente den djupe splittinga i klimaspørsmålet på førehand, men gir uttrykk for at han hadde håpa at partane kunne nærme seg kvarandre.

Trump lova i valkampen å trekke USA ut av Parisavtalen, som har som mål å avgrense den globale oppvarminga ved å kutte i CO2-utsleppa. Så langt har presidenten derimot ikkje oppfylt løftet, og Trump har sagt at han vil høyre kva partnarlanda har å seie før han tar ei avgjerd.

Den fastkøyrde situasjonen i spørsmålet om klimatiltak føyer seg inn i rekka av vanskelege drøftingar på G7-møtet. USA og dei andre seks landa har hatt svært krevjande møter om handel og migrasjon.

Møtet skal avsluttast søndag med ei slutterklæring som italienske tenestemenn har antyda at vil bli ein femdel av den planlagte lengda – om det lar seg gjere å bli samde i det heile tatt.

(©NPK)