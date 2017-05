G7-møte startar på Sicilia

Møtet som varer til laurdag, er det første G7-møtet som den amerikanske presidenten er med på. Det same gjeld den nyvalde presidenten i Frankrike, Emmanuel Macron.

Storbritannias statsminister Theresa May kjem likevel til å korte ned opphaldet sitt på Sicilia på grunn av terrorangrepet i Manchester. Ifølgje styresmaktene i Storbritannia reiser ho truleg tilbake til Storbritannia fredag kveld.

Men før det skal ho etter planen leie ein debatt om terrorisme på eitt av møta. Det er venta at ho vil krevje at G7-landa legg auka press på internettselskap som Facebook og Twitter for å få dei til fjerne innlegg med ekstremistisk innhald frå sidene sine.

G7-landa kjem truleg òg til å prøve å få klarlagt i om USA meiner alvor med Trumps politiske agenda om klimaforandringar. Trump har mellom anna sagt at USA vil trekkje seg frå Parisavtalen.

President Macron er derimot ein varm forsvarer av klimaavtalen, og han og dei andre G7-leiarane kjem venteleg til å prøve å få Trump til å bli meir vennleg innstilt til tiltak for å redusere klimaendringar. Mellom anna vil dei prøve å overtale han til å satse meir på fornybar energi og meir miljøvennleg teknologi som kan skape fleire arbeidsplassar og økonomisk vekst.

Fakta om G7

* Står for Gruppa av sju nasjonar. Etablert i Frankrike i 1975 som eit uformelt møte bak lukka dører for leiarane i dei viktigaste industrilanda: USA, Canada, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Japan.

* Russland deltok frå 1991 og vart rekna som fast medlem frå 1997. Gruppa skifta da namn til G8 fram til russarane vart stengde ute i 2014 som følgje av annekteringa av den ukrainske Krimhalvøya.

* EU er òg fast representert på G7-toppmøta.

* G7 er ingen internasjonal organisasjon eller institusjon og byggjer ikkje på noko juridisk grunnlag. Det er eit uformelt forum som skal gi statsleiarane høve til å drøfte viktige saker bak lukka dører.

* Sjølv om G7 ikkje gjer juridisk bindande vedtak, kan gruppa leggje viktige politiske føringar i mange saker.

(©NPK)