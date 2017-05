FN ber dei som bomber IS gjere meir for å verne sivile

Høgkommissær for menneskerettar i FN, Zeid Ra'ad Al Hussein, retter oppfordringa til alle land som har luftstyrkar i krigsherja Syria.

– Dei same sivile som lir under tilfeldige artilleriangrep og avrettingar som IS står bak, er også offer for luftangrepa som aukar i omfang, sa Hussein fredag.

Han åtvara om sivile tap samtidig som mange slektningar av IS-medlemmer skal ha blitt drepne i den syriske byen Mayadeen. Minst 80 blei drepne i eit angrep utført av den USA-leidde koalisjonen i Syria fredag, ifølgje eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

I tillegg blei 35 sivile drepne av koalisjonen i same by dagen før, opplyser SOHR. Også dette luftangrepet skal hovudsakleg ha råka slektningar av IS-krigarar.

I den irakiske storbyen Mosul blei over hundre sivile drepne i eit amerikansk luftangrep i mars. Minst 105 menneske mista livet, stadfesta forsvarsdepartement i USA torsdag.

Det amerikanske angrepet førte til at eksplosiv utplassert av IS, gjekk i lufta, ifølgje departementet. Dette skal ha vore årsaka til det høge talet på drepne sivile.

