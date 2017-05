23 drepne i angrep mot buss med kristne i Egypt

Bussen var på veg til Anba Samuel-klosteret nær byen Minya 250 kilometer sør for Kairo da han vart angripen av væpna menn fredag.

23 menneske er stadfesta drepne og 25 er såra i angrepet, opplyser guvernøren i Minya-provinsen.

Det bur rundt 10 millionar koptarar i Egypt, der dei utgjer rundt 10 prosent av befolkninga.

Dei aller fleste høyrer til den koptisk-ortodokse kyrkja, som sidan 1990-talet har vore den største kristne minoritetskyrkja i den islamske verda.

Spenninga mellom den kristne minoriteten og den muslimske majoriteten har auka i Egypt etter at den koptiske paven, Tawadros II, støtta militærkuppet i 2013.

I april vart 45 menneske drepne i angrep mot to koptiske kyrkjer i Egypt. Den ytterleggåande islamistgruppa IS tok på seg ansvaret for angrepa.

