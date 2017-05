– IS drivne bort frå hovudveg til Palmyra

Vegen går frå hovudstaden Damaskus til Palmyra, som er kjent for sine ruinar av fleire tusen år gamle bygningar.

Sjølve byen blei gjenerobra frå IS i mars. Kraftige russiske flyangrep gjorde det mogleg for regjeringsstyrkane å rykke fram langs hovudvegen torsdag kveld, ifølgje Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Dermed er den viktige vegen igjen under regjeringas kontroll.

Mange av dei gamle bygningane og monumenta i Palmyra er blitt øydelagt av IS i periodar der dei ytterleggåande islamistane har kontrollert byen dei siste åra.

