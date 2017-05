Svensk høgreparti rasar på meiningsmålingane

Moderaterna ligg no berre 2 prosentpoeng over Centern, som får 13 prosent oppslutning i maimålinga til Ipsos/Dagens Nyheter. På eitt år har partiet mista 10 prosentpoeng i støtte frå veljarane.

Ifølgje Ipsos analysesjef David Ahlin er det statistisk sett ikkje mogleg å vere sikker på at Moderaterna er større enn Centern.

Også oppslutninga om Miljöpartiet fortset å minske. Partiet ligg no under sperregrensa for å komme inn i Riksdagen og er like store som Feministisk Initiativ.

Også Socialdemokraterna taper veljarar og går frå 29 til 26 prosent.

Blant partia som får auka oppslutning, er Sverigedemokraterna (19 prosent), Kristdemokraterna (4 prosent), Liberalerna (7 prosent) og Vänsterpartiet (9 prosent).

Dei fire borgarlege partia som utgjer Alliansen, får til saman 40 prosent oppslutning mot 38 prosent for dei raudgrøne, som har regjeringsmakta i Sverige.

(©NPK)