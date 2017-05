Fem drepne i IS' første sjølvmordsangrep i Somalia

Angriparen utløyste bomba ved ei vegsperring i byen Bosaso i Puntland i Somalia tysdag kveld. Bomba gjekk av idet sikkerheitsvaktene gjekk mot han, og blant dei drepne er det fire sivile og ein vakt, opplyser politiet.

Eksplosjonen skjedde nær eit hotell som er møteplass for representantar for dei lokale styresmaktene. Augevitne hevdar at det var hotellet som var det opphavlege målet.

Bosaso er den største byen i regionen Puntland. Ekstremistgruppa al-Shabaab har stått bak ei rad angrep i regionen, men ei gruppe utbrytarar som har sverja truskap til IS er også aktive i området.

Tankesmia International Crisis Group (ISG) åtvara i november i fjor om gruppa. Dei meinte den då hadde rundt 200 medlemmer.

(©NPK)