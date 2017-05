Storbritannia sørgjer over mange unge offer i Manchester

Samtidig som identiteten til dei mange unge offera begynte å bli kjent tysdag, leita fortvilte foreldre framleis etter sakna tenåringar. 22 personar blei drepne og 59 såra då ei bombe gjekk av ved Manchester Arena måndag kveld. Blant dei såra er minst tolv barn under 16 år.

Tysdag arresterte politiet ein 23-åring sør i Manchester, i tillegg til at det blei aksjonert mot adresser i to bustadområde i Manchester. På den eine staden blei det gjennomført ei kontrollert sprenging.

Statsminister Theresa May opplyste same dag at politiet meiner å kjenne gjerningsmannens identitet, men dei vil førebels ikkje offentleggjere namnet.

Vil ikkje spekulere i namn

Politiet i Manchester opplyser at dei prøver å finne ut om personen handla åleine eller om han var del av eit nettverk, og dei ber samtidig britiske medium om ikkje å spekulere på gjerningsmannens identitet. Dei ber også innbyggjarane om å unngå i køyre bil i byen tysdag kveld ettersom fleire gater vil vere stengt.

Fleire medium har namngitt 22 år gamle Salman Abedi som den antatte gjerningsmannen, men tilvising til ikkje namngidde amerikanske tenestemenn. Britisk politi har førebels ikkje gått ut med noko namn.

IS seier dei stod bak

Den ytterleggåande islamistgruppa IS har påtatt seg ansvaret for det som blir skildra som det verste terrorangrepet i Nord-England nokosinne. Men i motsetning til opplysningar frå britisk politi, som meiner angrepet blei utført av ein sjølvmordsbombar som blei drepen i angrepet, hevdar IS at bomba blei utplassert på førehand.

Bomba gjekk av like etter at den amerikanske popstjerna Ariana Grande hadde avslutta ein konsert framfor 21.000 tilskodarar.

– Dette angrepet skil seg ut ved ein avskyeleg og kvalm feigskap, sa May på ein pressekonferanse utanfor statsministerbustaden tysdag.

Ho meiner at angrepet var meint å ta livet av så mange som mogleg ettersom bomba gjekk av rett ved ein av utgangane idet folk strøymde ut av konsertarenaen.

Varsla på Twitter

Alt kort tid etter angrepet begynte det å versere ein video på nettet der den antatte gjerningsmannen hyllar IS og varslar fleire angrep.

Angrepet ser også ut til å ha blitt varsla på førehand i to Twitter-meldingar.

«Gløymer de trusselen vår? Dette er rettferdig terror», lydde teksten på den eine meldinga med emneknaggen #manchesterarena. Den andre var berre utstyrt med det svarte IS-flagget og emneknaggen #manchesterarena.

Begge blei lagt ut fire timar før bomba gjekk av.

Pause i valkampen

Storbritannia held val på nytt Parlament 8. juni, men som følgje av angrepet har May varsla ein pause i valkampen inntil vidare, noko også Labour og dei andre partia sluttar opp om.

Ifølgje ekspertar var angrepet neppe knytt til det britiske valet, men først og fremst situasjonen i Midtausten, der IS kjemper for å behalde kontrollen over Raqqa i Syria og gamlebyen i irakiske Vest-Mosul.

Storbritannia deltar i den USA-leidde koalisjonen som kjemper mot IS i Irak og Syria.

Fordømmer

Angrepet i Manchester blir fordømt av ein rekke europeiske leiarar, som samtidig prøver å dempe frykta for fleire terrorangrep mot store folkesamlingar, ikkje minst mot konsertar og festivalar.

I Tyskland har statsminister Angela Merkel avlyst eit valarrangement, mens Manchester United står over ein pressekonferanse i Stockholm som skulle vore heldt i tilknyting med onsdagens finale i Europaligaen mot Ajax.

I Paris blir Eiffeltårnet mørklagt tysdag kveld i ei markering mot angrepet.

(©NPK)