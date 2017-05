Fire drepne av bilbombe i Homs

Bilbomba eksploderte i bydelen Al-Zahraa, der dei fleste innbyggjarane til liks med president Bashar al-Assad er alawittar.

Ifølgje det statlege syriske nyheitsbyrået SANA køyrde sjølvmordsbombaren opp til ei vegsperring. Regjeringsstyrkar opna eld mot bilen og sprengladninga vart løyst ut.

Syriske regjeringsstyrkar hevda i helga å ha tatt full kontroll over Syrias tredje største by, etter at dei siste opprørarane vart bussa ut av bydelen al-Waer.

Ifølgje den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) er over 20.000 menneske dei siste vekene evakuerte frå al-Waer til opprørskontrollerte område lenger nord i Syria. Dette har skjedd som eit ledd i ein avtale med styresmaktene.

