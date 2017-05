Britiske muslimar fordømmer Manchester-angrep

– Mine tankar og bønner går til offera og familiane deira. Dette er forferdeleg, det er kriminelt, seier generalsekretær Harun Khan i Islamsk Råd.

Han seier også at han håper gjerningspersonane må stå til ansvar for det dei har gjort, «både i dette livet og det neste».

Ein muslimsk hjelpeorganisasjon i Manchester-området, Human Appeal, i tillegg til to andre søsterorganisasjonar, skriv at dei føler avsky for det dei kallar ei hatefull handling som har tatt livet av så mange uskuldige menneske.

