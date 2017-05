EØS strevar med å ta unna rettsakter

Tysdag møttest EU og EØS-landa til det faste halvårige rådsmøtet sitt i Brussel.

Der vart det lagt fram ein framdriftsrapport for samarbeidet i EØS. Den viser at i alt 501 rettsakter har gått over fristen for innlemming i EØS-avtalen.

Det er rett nok ein reduksjon på 3,1 prosent frå det førre møtet i november i fjor. Men frå mai til november i fjor svulma talet med nærmare 20 prosent.

Talet er framleis for høgt, blir det slått fast i slutterklæringa frå rådsmøtet. Europaminister Frank Bakke-Jensen (H) legg ikkje skjul på at EU-sida gav uttrykk for misnøye.

– Vi får skjenn for talet på rettsakter. Men vi får òg skryt for at vi er gode på viktige område, seier Bakke-Jensen til NTB.

Han trekkjer fram finansreguleringa og garantiordninga for bankinnskot som spesielt vanskelege saker.

– Finans er eit komplisert felt. Behova i dei tre EØS-landa er veldig forskjellige, så her strevar vi med å få gjennomslag for det som passar oss, seier Bakke-Jensen.

Andre problemsaker er det tredje postdirektivet, telekombyrået Berec og direktivet for offshoretryggleik.

