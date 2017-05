USA vil forby datamaskiner på fly frå Europa

EU og USA skulle fredag ha hastesamtaler om det planlagde forbodet, stadfestar EU-kommisjonen.

Ifølgje EUs transportpolitiske talskvinne, Anna-Kaisa Itkonen, ønskjer EU å få svar på om planane kjem av nye truslar og i så fall kva for truslar det er snakk om. Ho strekar under at EU ikkje har opplysningar om nye truslar.

Da USA innførte eit forbod mot å ta med laptopar og fleire andre små datamaskiner i handbagasjen på fly frå fleire land i Midtausten og Nord-Afrika i mars, grunngav dei det med ei generell og langvarig bekymring for terrorangrep mot fly på veg til USA. Storbritannia innførte òg eit liknande forbod frå seks land i Midtausten og Nord-Afrika.

Møtet fredag mellom USA og EU er ein telefonkonferanse på ministernivå, der USA er representert ved innanriksminister John Kelly. Ministrar frå både Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Spania og Italia skal òg delta på møtet.

Ein ikkje namngitt fransk tenestemann seier at Frankrike kjem til å argumentere mot eit eventuelt forbod ettersom franske styresmakter meiner det ikkje finst opplysningar som kan forsvare eit slikt forbod.

Viss USA går vidare med planen, kan det kvar einaste veke ramme tusenvis av flygingar til USA frå europeiske flyplassar. Det kan skape eit logistisk kaos for både flyplassar, flyselskap og vaktmannskap.

