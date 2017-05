Kvinner arresterte for å ha strøyma overgrepsvideoar av barn på Filippinane

Videoen skal vise seksualiserte framstillingar av jentene på åtte, ni, elleve og tolv år, og menn i USA og Australia betalte for å sjå på per minutt, skriv Associated Press.

Elleveåringen vart funnen i ein separat redningsaksjon, og alle fire er no på ein heim for mishandla barn. Kvinnene er sikta for menneskehandel, barnemishandling, seksuelle overgrep mot barn og nettkriminalitet.

Politibetjent Arlyn Torrendon fortel at ho var med i teamet som redda tre av barna, arresterte mora og to til. Ho seier barna kjem frå ein fattig familie og mora var enke.

– Barna er uskuldige. Dei visste ikkje eingong at dei vart utnytta til ei kriminell handling, seier ho.

Arrestasjonen kjem berre to veker etter at filippinske styresmakter gjennomførte ein razzia i heimen til ein mann frå USA, mistenkt for liknande nettovergrep. I den aksjonen redda politiet to jenter på ti og tolv år som hadde vore i heimen hans. Politiet gjorde også Filippinanes største beslag av digitalt overgrepsmaterile, med fleire harddiskar og datamaskiner som skal analyserast i søket etter andre moglege offer og kjøparar.

(©NPK)